Янукович решил прекратить участие в судебном процессе по делу о госизмене

В Избранное

Москва, 5 июля. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что намерен прекратить свое участие в судебном процессе по делу о государственной измене, а также отзывает своих адвокатов.

По словам бывшего президента, он не собирается принимать участие в якобы состязательном процессе, «итог которого заранее определен». Янукович подтвердил, что намерен отозвать из процесса своих защитников.

Как заявил бывший украинский президент, «в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны», приводит его слова РИА Новости.