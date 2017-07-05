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Украина
Янукович: Украинский суд приговорит меня к пожизненному заключению
Украина
Янукович решил прекратить участие в судебном процессе по делу о госизмене
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    Янукович решил прекратить участие в судебном процессе по делу о госизмене

    22:15  5 Июля 2017
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    Янукович решил прекратить участие в судебном процессе по делу о госизмене

    Москва, 5 июля. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что намерен прекратить свое участие в судебном процессе по делу о государственной измене, а также отзывает своих адвокатов.

    По словам бывшего президента, он не собирается принимать участие в якобы состязательном процессе, «итог которого заранее определен». Янукович подтвердил, что намерен отозвать из процесса своих защитников.

    Как заявил бывший украинский президент, «в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны», приводит его слова РИА Новости.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #янукович
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