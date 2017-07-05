Путин обсудил с членами Совбеза РФ актуальные вопросы саммита G20

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Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ актуальные проблемы участия в саммите G20.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, глава государства обменялся с политиками мнениями по актуальным международным проблемам в преддверии саммита G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге.

Песков отметил, что обсуждались внутренние дела государства. Также члены Совбеза РФ коснулись вопросов двухсторонних контактов, запланированных на полях саммита «двадцатки».

Ранее сообщалось, что ООН призвала рассмотреть проблему Сирии на саммите G20.