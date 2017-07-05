СБУ опубликовала документы о сотрудничестве Шухевича с нацистами

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Киев, 5 июля. Служба безопасности Украины опубликовала документы из архивов КГБ СССР, которые касаются жизни командира Украинской повстанческой армии (УПА* — запрещенная в России организация) Романа Шухевича, передает «Ридус».

Отмечается, что большая часть обнародованных документов была неизвестна не только широкой публике, но и исследователям деятельности Украинской повстанческой армии. В СБУ также утверждают, что данные материалы «опровергают советские мифы о сотрудничестве Шухевича с нацистами».

Однако в материалах допроса жены Шухевича Натальи она говорит, что в 1942 году в оккупированном Львове получала от немецких властей продукты, будучи членом семьи военнослужащего немецкой армии.

* Организация запрещена на территории РФ.