Отец Павла Буре перенес инсульт

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Минск, 5 июля. Известный советский пловец и тренер по физической подготовке сборной Белоруссии по хоккею Владимир Буре перенес инсульт. Об этом журналистам рассказал в среду генеральный секретарь Федерации хоккея Белоруссии Ярослав Завгородний.

«Владимир Буре перенес инсульт, его состояние тяжелое. Сможет ли он вернуться к работе в сборной Белоруссии, трудно сказать», — цитирует слова спортивного функционера ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что композитор Вячеслав Малежик перенес инсульт.