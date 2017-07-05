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Россия
Путин предложил Жириновскому разработать новые меры по контролю застройщиков
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    Путин предложил Жириновскому разработать новые меры по контролю застройщиков

    22:00  5 Июля 2017  /обновлено: 22:00  05 Июля 2017
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    Путин предложил Жириновскому разработать новые меры по контролю застройщиков

    Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин поручил главе ЛДПР проработать вопрос об улучшении механизмов по контролю за движение денежных средств между застройщиками и приобретателями жилья. Данные меры должны будут помочь предотвратить новые случаи появления обманутых дольщиков.

    Свои предложения Жириновский озвучил на встрече с Путиным в Ново-Огарево. Жириновский предложил не оставлять гражданина «наедине» с застройщиком, так как тот не контролирует ситуацию. Контроль над денежными потоками глава ЛДПР предложил переложить на плечи банков. Также он высказал ряд предложений по созданию механизма пресечения мошенничества при строительстве.

    «Ну, пусть фракция ваша проработает», – ответил Путин.

    Жириновский пообещал плотно заняться этим вопросом.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #жириновский #строительство
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