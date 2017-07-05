США о минских соглашениях: Лучшего варианта для Донбасса нет

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Вашингтон, 5 июля. Власти США полностью поддерживают минские соглашения. Об этом в среду заявил представитель Госдепартамента США на пресс-конференции.

Он отметил, что на сегодняшний день нет «лучшего варианта» по урегулированию конфликта в Донбассе, чем достигнутые в Минске договоренности.

«Госсекретарь говорил, что пока нет лучшего варианта, на который согласятся РФ и Украина. «Минск» — это то, что у нас есть, и мы полностью поддерживаем «Минск», — подчеркнул представитель Госдепа.

Дипломат добавил, что это не исключает других механизмов урегулирования конфликта, если они будут приняты Россией и Украиной.