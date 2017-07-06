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Сирия, 6 июля. ВКС РФ уничтожили командный пункт и склад боеприпасов ИГ* в провинциях Дейр эз-Зор и Хама. ССА** начала новую операцию против ИГ в провинции Даръа. Курды получили партию вооружения от США, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили один из крупнейших военных штабов ИГ в Дейр эз-Зоре; ликвидировали склад боеприпасов ИГИЛ* недалеко от Акербата в восточной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работы по разминированию территорий провинции Алеппо; потеряли нескольких бойцов в результате столкновений с исламистами к югу от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): понесло потери в боях с ССА в провинции Даръа; организовало атаку смертника в Ракке; утратило контроль над кварталом Аль-Мидан в Старом городе в Западном Мосуле.

Сирийская свободная армия (ССА): открывала огонь по опорным пунктам курдов близ городов Шейх Исса и Тель Рифаат в северной части Алеппо; начала новую операцию против «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа; задержала солдата САА в провинции Даръа.

Курды: вели бои с протурецкими исламистами в районе городов Мари и Африн на севере провинции Алеппо; получили новую партию вооружения от США.

Международная коалиция: наносила авиаудары по городу Ракка и его окрестностям, есть мирные жертвы; уничтожила одного из лидеров ИГИЛ в Дейр эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Основные военные действия происходили к северу и к северо-западу от административного центра региона. Фиксировались ожесточенные бои между Сирийской демократической армией**** (SDF) и протурецкими боевиками в районе городов Мари и Африн. Как сообщал Twitter-канал (VeSyriaE), в ходе столкновений 14 исламистов Сирийской свободной армии (ССА) были ликвидированы. Тем не менее официальные источники вооруженной оппозиции данную информацию не подтверждали. В свою очередь радикалы «свободной армии» проводили артобстрелы укрепленных пунктов SDF и Отрядов народной самообороны (YPG) близ населенных пунктов Шейх Исса и Тель Рифаат. Данных о потерях со стороны курдов все еще не поступало.

Напомним, радикалы «свободной армии», поддерживаемые Анкарой, намерены достигнуть провинции Идлиб, для того чтобы объединить силы с базирующимися там отрядами «свободной армии».

После того как провинция Алеппо была полностью зачищена от террористов «Исламского государства»*, саперы союзных сирийской армии войск начали работы по разминированию территорий.

Провинция Дейр эз-Зор

Продолжились столкновения в кварталах Дейр эз-Зора. Российские ВКС и сирийские ВВС активизировали воздушные атаки укрепленных пунктов боевиков «Исламского государства» на окраинах районов Хувейка, Аль-Хамидия и Аль-Багилия и недалеко от авиабазы столицы региона, передавало ливанское информационное агентство Al Masdar News. В результате авианалетов был уничтожен один из крупнейших военных штабов ИГ, а также десятки террористов. Тем временем в ходе сухопутных операций были нейтрализованы как минимум трое радикалов ИГ, а также «джихад-мобиль» боевиков.

ВВС западной коалиции проводили бомбардировки укрепрайонов исламистов к юго-востоку от столицы провинции вблизи населенных пунктов Абу-Кемаль и Аль-Ашара, в результате чего был уничтожен один из лидеров ИГИЛ Абу Фатима Аль-Албани. Об этом сообщал военный источник на своей странице в Twitter (watheq4).

Провинция Даръа

В минувшие сутки Сирийская свободная армия (ССА) объявила о начале новой военной операции под названием «Аль-Саф Аль-Вахед» в юго-западной части провинции Даръа в рамках которой боевики ССА начали крупномасштабное наступление на позиции группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», передавал военный источник в социальной сети Twitter (sayed_ridha).

Отмечались столкновения в районе населенных пунктов Адван, Таль Аштара и Джлин, а также недалеко от лагеря Аль-Ярмук, сообщал местный источник в соцсети Twitter (daraakobra). Как передавало оппозиционное новостное агентство Syria Newz, террористы ИГ лишились нескольких единиц военной техники. О потерях боевиков ИГ в численном составе до сих пор не сообщалось.

Несмотря на то, что 2 июля между «свободной армией» и правительственными войсками было заключено перемирие на четыре дня, поступила информация о том, что боевики задержали солдата САА в городе Аль-Ладжат. Об этом сообщал местный Twitter-канал (qutaybahalhomsy).

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) и курдские отряды YPG, получив новую партию американского оружия и боеприпасов, продолжили наступление в рамках кампании «Гнев Евфрата». Согласно данным информационного портала Al Manar News, в ходе сражений «Исламское государство» потеряло множество террористов убитыми и раненными. Около 18 процентов города находится под контролем курдов, передает местное информагентство Raqqa 24.

Тем не менее радикалы не намерены сдавать позиции: они в очередной раз прибегли к атаке смертника. Террорист активировал на себе «пояс шахида» на южных окраинах Ракки. В результате взрыва были убиты семь бойцов курдских подразделений, еще трое получили ранения.

Поддержку формированиям SDF и YPG оказывали американские военные и ВВС международной коалиции, которые наносили беспорядочные удары в окрестностях столицы провинции. Так, вследствие бомбардировки в районах Аль-Баду и Ад-Дирайя погибли шестеро мирных граждан, сообщал информационный портал Baladi News.

Провинция Хама

Благодаря тому, что бойцы Национальных сил обороны****** (NDF) и спецотряда «Тигры» преуспели в зачистке территорий провинции Алеппо, союзные воска теперь могут начать крупномасштабное наступление в направлении ключевого города Акербат. Как сообщало информагентство Al Masdar News, отряд «Соколы пустыни», недавно прибывший на восток региона, начнет военные операции в ближайшее время. Тем временем ВКС РФ интенсифицировали авиаудары по военным штабам и укреплениям «Исламского государства». Военный источник на своей странице в Twitter (alefyaa2) передавал, что в результате бомбардировки российских военных самолетов был ликвидирован крупный склад боеприпасов ИГИЛ.

В южной части Хамы фиксировались бои между формированиями вооруженной оппозиции и проасадовскими ополченцами-шиитами. Стороны вели взаимные обстрелы вблизи населенного пункта Талаф. Оппозиционный военный источник в Twitter (AdeebHeaven) передавал, что радикалы отбили атаку проправительственных подразделений, а также убили нескольких солдат союзников САА вблизи населенного пункта Харб Нафса. Однако официальные источники данную информацию пока не подтверждали.

Ирак

Вновь разворачивались бои в районе Старый город в западной части Мосула. В ходе вооруженных стычек террористы «Исламского государства» практически полностью утратили контроль над кварталом Аль-Мидан, одном из трех все еще оставшихся в оккупации боевиков кварталов. По меньшей мере восемь ИГИЛовцев были ликвидированы, передавало новостное агентство Iraqi News.

Вооруженным силам Ирака удалось вызволить 22 мирных жителя из под завалов в Старом Городе. Кроме того, были освобождены более 40 гражданских лиц, заключенных одном из подземных туннелей исламистов. Об этом сообщал информационный портал Iraqi News.

ИГИЛ предприняло попытку нападения на укрепрайоны бойцов проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» вблизи города Таль Саффук, однако потерпели поражение и понесли значительные потери в живой силе и военной технике. Об этом сообщало информагентство Al Masdar News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)