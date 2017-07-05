Именем погибшего в Сирии летчика назовут вертолет Ми-8 ЮВО

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Краснодар, 5 июля. Вертолет Ми-8 Южного военного округа назовут именем Героя России полковника Ряфагатя Хабибулина, погибшего в Сирии летом 2016 года. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Торжественная церемония присвоения имени вертолету авиационного полка армейской авиации ЮВО пройдет на аэродроме Кореновск в Краснодарском крае.

В церемонии примут участие представили главного командования ВКС России, а также ВВС и ПВО Южного военного округа и предприятий ВПК.

Напомним, что российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин погибли 8 июля 2016 в Сирии во время выполнения задания в районе Пальмиры. Они на вертолете вступили в бой с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России), сорвав наступление террористов. Экипаж вертолета погиб.

* Организация запрещена на территории РФ.