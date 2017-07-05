Россия указала ОЗХО на пробелы в докладе по химатаке в Сирии

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Москва, 5 июля. В ходе специальной сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Россия указала на многочисленные неточности в тексте доклада по инциденту с применением химоружия в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

Он пояснил, что представители России в ОЗХО указали на пробелы и неточности в тексте доклада, а также четко объяснили, почему этот доклад нельзя считать приемлемым.

Мы дали наше объяснение, подкрепленное обоснованными аргументами, почему мы не можем расценивать этот доклад как приемлемый», — заявил Шульгин в эфире телеканала RT.

Напомним, 4 апреля населенный пункт Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб подвергся химической атаке. По данным правозащитников, в результате химатаки погибли более 80 человек.