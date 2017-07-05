Тиллерсон хочет построить отношения с украинским народом — Госдеп США
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Вашингтон, 5 июля. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон планирует обсудить с украинским президентом Петром Порошенко действия Вашингтона, направленные на поддержание территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сообщили официальные представители Госдепа США.
«Госсекретарь надеется построить отношения с украинским правительством, с украинским народом», — указано в заявлении.
Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон и президент Украины Петр Порошенко проведут переговоры 9 июля.