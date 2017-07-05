В Избранное

Сирия, 5 июля. Жилые кварталы Дамаска подверглись обстрелам со стороны исламистов. ВКС РФ уничтожили три склада вооружений и командный пункт ИГ* близ Акербата на востоке Хамы. ССА** взяла в плен солдата САА в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям ИГ на окраинах восточных районов Дейр эз-Зора; уничтожили три крупных склада вооружений, а также командный пункт ИГ в районе города Акербат на востоке провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикалами в районе Джобар в северо-восточном пригороде Дамаска; подверглись обстрелам со стороны исламистов к югу от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло четверых боевиков к северу от города Ширкат в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): взяла в плен солдата САА недалеко от населенного пункта Аль-Ладжат в Даръа; ведет бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

Курды: ведут борьбу с ИГ в районе Ад-Дирайя в западной части Ракки.

Международная коалиция: провела бомбардировку в Ракке, погибли мирные жители.

Провинция Дамаск

В районе населенного пункта Эль-Хама, расположенном к северо-западу от столицы, произошел теракт. Военный источник в соцсети Twitter (damv011) передает, что в результате взрыва бомбы ранения получили двое мирных жителей. Взрывное устройство было заложено в мешке с песком. Военные эксперты предполагают, что ответственность за организацию террористического акта лежит на самой радикальной из группировок вооруженной оппозиции — «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, бывшей «Джебхат Ан-Нусре».

Радикалы вновь открыли огонь по жилым кварталам Дамаска. Согласно информации Twitter-канала (Abolaith_news1), минометным обстрелам подвергся район Дахият Аль-Асад на востоке административного центра региона. К счастью, никто их жителей квартала не пострадал.

Тем временем вооруженные стычки в районе Джобар на северо-востоке Дамаска не прекращаются, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Напомним, данный квартал представляет большую стратегическую ценность, поскольку через него пролегает магистраль Дамаск — Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям террористов «Исламского государства»* на окраинах восточных районов Дейр эз-Зора, передает местный Twitter-канал (qutaybahalhomsy). Данные об итогах боевого вылета в данный момент формируются.

Вокруг административного центра региона сконцентрированы большие запасы сил ИГИЛ. Кроме того, в столицу провинции постоянно прибывают отряды ИГ из Мосула и Ракки, в результате чего Сирийской демократической армии (САА) становится все сложнее удерживать занимаемые территории. Однако при помощи российских военных самолетов правительственным воскам пока удается отражать нападения радикалов.

Провинция Даръа

Ранее сегодня боевики «свободной армии» начали наступление против организации ИГИЛ «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа. Радикалы используют крупнокалиберные пулеметные установки, минометы и танки Т-72.

Согласно сведениям ливанского информационного агентства Al Masdar News, уже третий раз радикалы вооруженной оппозиции пытаются прорвать оборону ИГ. Однако первые две попытки провалились, кроме того, действующая в данном районе коалиция «Тахрир Аш-Шам», возглавляемая «Джебхат Фатх Аш-Шам», понесла значительные потери в живой силе и военной технике.

На этот раз Сирийская свободная армия (ССА), воспользовавшись соглашением о прекращении огня, заключенным двумя днями ранее с сирийской армией, попытается бросить все силы на борьбу с «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

Появилась информация, что, несмотря на режим перемирия, боевики «свободной армии» взяли в плен солдата правительственных войск недалеко от населенного пункта Аль-Ладжат. Правительственные источники данные сведения пока не подтверждали.

Провинция Ракка

Продолжаются ожесточенные бои между Сирийскими демократическими войсками**** (SDF) и террористами ИГИЛ в городе Ракка. Об этом сообщает информационный портал Baladi News. Как сообщает военный источник в сети Twitter (afarinmamosta), в данный момент происходят сражения в районе Ад-Дирайя в западной части административногоцентра провинции. Информации о потерях сторон пока не поступало.

Между тем в результате очередного удара коалиции несколько местных жителей погибли, передает новостное агентство Syrian Network.

Провинция Хама

Российские истребители Ту-95 провели бомбардировку укреплений и военных штабов радикалов «Исламского государства» недалеко от границы между провинциями Хама и Хомс, используя новейшие крылатые ракеты X-101. Об этом сообщает официальный Twitter-канал Министерства обороны Российской Федерации. Известно, что в результате авиаударов были уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе ключевого города Акербат. В скором времени отряды «Соколы пустыни» начнут крупномасштабное наступление в восточной части Хамы.

Боевики вооруженной оппозиции, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, действующий в зонах деэскалации, обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) близ контрольно-пропускного пункта Аль-Гирбал на юге провинции, передает агентство новостей Masar Press Agency. О нанесенном правительственным подразделениям уроне не сообщается.

Ирак

Иракская армия отбила атаку террористов «Исламского государства» в районе деревень Аль-Хадрания и Аль-Сведан, расположенных к северу от города Ширкат в провинции Салах Эд-Дин. В ходе столкновений было уничтожено четыре боевика ИГИЛ, сообщает информационный портал Al Sumaria News. Напомним, радикалы контролируют восточную часть Ширката с 2014 года. В последнее время террористическая группировка активизировала военные действия сразу в нескольких провинциях. Иракские вооруженные силы, поддерживаемые коалицией во главе с Соединенными Штатами и проправительственными ополченческими отрядами, после полного освобождения Западного Мосула начнут зачистку от ИГИЛ всех провинций Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)