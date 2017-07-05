Украина перебросит нацгвардию и полицию к границе с Приднестровьем

В Избранное

Киев, 5 июля. Украинские власти планируют усилить защиту границы с Приднестровьем. Об этом в среду заявил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

«Правительство приняло решение о распространении плана усиления границы на Приднестровскую часть. Госпогранслужба уже обращает большое внимание на этот регион», — цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам замглавы МВД, туда уже переброшено подразделение национальной гвардии, а в ближайшем будущем будет дополнительно развернуто подразделение полиции.