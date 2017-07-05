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Янукович: Украинский суд приговорит меня к пожизненному заключению
Украина
Украина перебросит нацгвардию и полицию к границе с Приднестровьем
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    Украина перебросит нацгвардию и полицию к границе с Приднестровьем

    22:28  5 Июля 2017
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    Украина перебросит нацгвардию и полицию к границе с Приднестровьем

    Киев, 5 июля. Украинские власти планируют усилить защиту границы с Приднестровьем. Об этом в среду заявил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

    «Правительство приняло решение о распространении плана усиления границы на Приднестровскую часть. Госпогранслужба уже обращает большое внимание на этот регион», — цитирует его пресс-служба ведомства.

    Украина перебросит нацгвардию и полицию к границе с Приднестровьем

    По словам замглавы МВД, туда уже переброшено подразделение национальной гвардии, а в ближайшем будущем будет дополнительно развернуто подразделение полиции.

    Автор: Геннадий Плющев
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