Стоимость новых автомобилей в России выросла на 45%‍ за три года

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Москва, 5 июля. За последние три года в России почти в полтора раза выросли цены на новые легковые автомобили. Такую информацию приводит агентство «Автостат».

Согласно результатам исследования агентства, с 2014 года по 2017 стоимость новых автомобилей в России выросла на 45%. Основной причиной, по мнению аналитиков, является снижение курса рубля, которая привал к общему падению авторынка страны.

В первом квартале 2017 года средняя стоимость новой машины в России составила 1 миллион 340 тысяч рублей.

Ряд экспертов предполагает, что падения курса рубля можно ожидать и в будущем, что закономерно приведет к дальнейшему росту стоимости автомобилей в России.