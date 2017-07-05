Ткачев: Россия не останется без хлеба

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Москва, 5 июля. Россия не останется без хлеба в том случае, если в 2017 году урожай зерна составит всего 100–105 миллионов тонн. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«Даже 100–105 миллионов тонн зерна вполне достаточно, потому что 40 миллионов уйдут на кормовые цели, 20 миллионов — продовольственные цели, 10 миллионов — семена, 37–38 миллионов тонн — экспорт», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев указал на то, что прогноз по урожаю зерна был скорректирован из-за плохой погоды.