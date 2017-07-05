Юбилейная Lada 4х4 получила защитный камуфляжный окрас

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Москва, 5 июля. «АвтоВАЗ» опубликовал первое фото камуфлированного внедорожника Lada 4x4. Внедорожник Lada 4x4 «Камуфляж» создан в рамках юбилейной серии «40th Anniversary», которая была представлена в мае и уже поступила в продажу.

Камуфляж автомобиля создан с помощью трех металлизированных цветов – светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Бамперы и диски окрашены в черный цвет.

Lada 4×4 «Камуфляж» получила новую новая приборную панель, а также обшивку руля и сидений «экокожей». Машина оснащена 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 лошадиных сил. Стоимость юбилейного внедорожника составляет 558 900 рублей в базовой комплектации.