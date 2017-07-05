Сторонники Мадуро ворвались в парламент Венесуэлы и устроили погром

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Каракас, 5 июля. Сторонники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро ворвались на территорию парламента страны, контролируемого оппозицией, и устроили драку с депутатами.

Инцидент произошел в тот момент, когда глава государства выступал на военном параде в честь Дня независимости Венесуэлы на другом конце Каракаса. Во время стычки в парламенте пострадали 12 человек, среди которых оказались депутаты и журналисты.

Сообщается, что напавшие активисты были вооружены палками. Кроме того, есть сведения о том, что сторонники Мадуро взрывали петарды и распыляли слезоточивый газ, сообщает «Би-Би-Си».