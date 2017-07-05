Молния, ударившая в скоростной поезд, парализовала движение на МЦК

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Москва, 5 июля. Движение поездов по Московскому центральному кольцу было приостановлено после того, как в скоростной электропоезд «Ласточка» ударила молния. Как сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по ЦФО, сейчас движение поездов восстановлено.

Как рассказали в ведомстве, движение поездов было временно задержано из-за удара молнии в «Ласточку». В настоящий момент, поезда ходят в нормальном режиме.

В пресс-службе отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.