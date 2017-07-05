Россия против США: как Дамаск и союзники ответят на новый удар Вашингтона по Сирии

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Заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Микдад заявил, что в случае очередной атаки со стороны сил Соединенных Штатов, ответ официального Дамаска и его союзников будет иным, нежели после удара США по военной базе «Шайрат». Дипломат подчеркнул, что американской стороне перед новой атакой стоит оценить риски и рассмотреть все возможные реакции.

Напомним, Вашингтон вновь обвинил сирийские власти в планировании химической атаки в арабской республике. По словам представителей США, они располагают доказательствами, якобы прямо подтверждающими это. Важно подчеркнуть, однако, что предоставить их американская сторона отказалась. В последнем заявлении Микдад еще раз акцентировал внимание на том, что Сирийская арабская армия (САА) с 2014-го года не располагает химоружием: все оно было уничтожено в соответствии с договоренностью, достигнутой Москвой и Вашингтоном.

При этом высказывание замминистра иностранных дел САР многими было воспринято как прямая угроза в адрес США. В словах Микдада увидели намек на возможное прямое столкновение между Штатами и Россией в случае нового удара по объектам сирийской правительственной армии. О том, каковы риски столкновения между силами двух мировых держав в Сирии, и о настоящем посыле заявления Фейсала Микдада — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Доктор военных наук, военный аналитик Константин Сивков в комментарии для ФАН выразил мнение о том, что заявления сирийского замминистра иностранных дел в рамках сложившейся ситуации абсолютно уместны и грамотны. По его словам, официальный Дамаск тем самым пытался вынудить Вашингтон отказаться от новой атаки и очередных провокаций.

«Подобное заявление направлено на то, чтобы сдержать Соединенные Штаты от дальнейшей эскалации. Это очень правильная информационная акция, которая должна предупредить США о возможных последствиях. Сегодня американская сторона открыто демонстрирует стремление расширить военную интервенцию в Сирии, что является незаконным. Чтобы это остановить, было предпринято такое предупреждение, совершенно правильное».

На фоне этих событий серьезно возрастают риски прямого противостояния между США и РФ, уверены многие западные эксперты. Константин Сивков согласен с тем, что вероятность этого растет, однако он также выразил убеждение, что обе стороны постараются сделать все, чтобы избежать непосредственного столкновения.

«Возможность конфликта России и США существует, пока относительно невысокая, но вероятность этого растет. Для нас столкновение с Соединенными Штатами в Сирии крайне нежелательно. Обусловлено это тем, что САР для России является удаленным театром военных действий. Нашей группировке вооруженных сил в регионе будет очень сложно устоять против Саудовской Аравии и, главным образом, США».

По мнению военного аналитика для того, чтобы сдержать Вашингтон от дальнейшей эскалации военного конфликта, надо нанести вооруженным силам Штатов материальный урон и тем самым продемонстрировать решимость. Скорее всего, в таком случае американская сторона будет вынуждена воздержаться от провокаций и дальнейших ударов по Сирии.

«Однако сделать это можно единственным способом. Нужно развернуть в восточном Средиземноморье, где сосредоточены ВМС США, ударную группировку нашего флота. Если это будет сделано, то Соединенные Штаты поостерегутся ввязываться в конфликт. Уничтожить один американский авианосец, два-три эсминца и крейсера мы сможем. Этот ущерб для американцев станет неприемлемым».

Напомним, первый удар Соединенные Штаты нанесли со своих военных кораблей в Средиземном море по военному аэродрому сирийской армии «Шайрат», расположенному в провинции Хомс. Однако американской стороне не удалось нанести серьезного ущерба: большинство ракет «Томагавк» не достигли цели. Поводом для атаки послужила якобы имевшая место химатака в городе Хан Шейшун в провинции Идлиб, проведенная, по заявлению США, правительственными войсками САР. Важно отметить, что Вашингтон при этом опирался на сведения, предоставленные организацией «Белые каски», связанной с террористической группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).