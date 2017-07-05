Организатора гигантской свалки в Петербурге оштрафовали на миллион рублей

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Санкт-Петербург, 5 июля. Компания «ИмпериалЭкоСервис» выплатит штраф в размере 1,1 миллиона рублей за организацию свалки в Пушкинском районе. Об этом в среду сообщили представители петербургского комитета по природопользованию.

Речь идет о полигоне в районе Витебского проспекта, площадь которого составляет около восьми гектаров. Как передает издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», представители компании не явились на заседание суда.

Ранее стало известно о том, что в Московской области планируют закрыть полигоны «Царево» и «Кулаковский».