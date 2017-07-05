Не менее 26 человек погибли в результате перестрелки на севере Мексики

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Мехико, 5 июля. На севере Мексики произошла перестрелка. Как минимум 26 человек погибли в результате инцидента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление генпрокурора Мексики.

Перестрелка между двумя вооруженными группировками произошла в приграничном мексиканском штате Чиуауа, возле сельской общины Лас-Вараса, в среду. На данный момент известно о 26 погибших. Однако их число может в скором времени возрасти.