Премьер Франции назвал себя президентом на встрече с депутатами

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Париж, 5 июля. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время встречи с депутатами случайно оговорился, назвав себя президентом.

«Вы указали, что опасаетесь, что я, будучи прези… Прошу прощения, премьер-министром», — отметил Филипп, быстро поправившись.

Этот небольшой казус произошел в тот момент, когда глава правительства комментировал реплику депутата о непростых задачах, которые стоят перед кабмином. Тем не менее, Филипп выразил уверенность, что исполнительной власти удастся справиться со всеми сложностями.