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Гидрометцентр ответил на претензии вымокшего под дождем Жириновского
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    Гидрометцентр ответил на претензии вымокшего под дождем Жириновского

    21:06  5 Июля 2017
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    Гидрометцентр ответил на претензии промокшего Жириновского

    Москва, 5 июля. Предсказать время появления тучи над головой каждого человека невозможно. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, которая прокомментировала последние высказывания депутата Государственной думы Владимира Жириновского.

    «На новом сайте Гидрометцентра запущена прогностическая карта осадков на два часа вперёд. Но она тоже не дает стопроцентной точности», — цитирует ее слова РИА Новости.

    Гидрометцентр ответил на претензии промокшего Жириновского

    Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал распустить Мосгидрометцентр.

    Автор: Алексей Громов
    #жириновский #гидрометцентр
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