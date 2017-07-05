Участникам программы реновации в Москве могут предложить скидку по льготной ипотеке

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Москва, 5 июля. Собственники квартир в Москве, которых переселяют по программе реновации, смогут увеличить жилую площадь с помощью специальной льготной ипотеки. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что в рамках программы реновации помимо традиционной льготной ипотеки рассматривается возможность снижения начальной стоимости жилья с помощью льготной ипотеки со ставкой 9%, а стоимость дополнительной жилплощади на 20% ниже.

Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал законопроект о регулировании правоотношений для проведения реновации жилья в Москве. Документ предполагает снос ветхих пятиэтажек времен советской застройки с последующим переселением жителей в новые дома.