Пентагон: КНДР испытала неизвестный тип межконтинентальной баллистической ракеты

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Вашингтон, 5 июля. Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что КНДР провела испытания нового типа ракеты, которую ранее не попадала в поле зрения разведки США.

Он пояснил, что запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с мобильной установки из района авиазавода «Пхеньян». По его словам, очередные ракетные испытания КНДР представляли угрозу для авиации, судов и космических аппаратов. Дэвис также отметил, что у США есть ракета-перехватчик, которая способна поражать межконтинентальные баллистические ракеты КНДР.

Ранее КНДР сообщила об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которая упала в акватории Японского моря. В Пхеньяне заявили, что запуск стал первым в истории страны успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.