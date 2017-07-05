Создатели вируса Petya тайно вывели полученные от жертв атаки деньги

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Вашингтон, 5 июля. Хакеры, запустившие в Сеть вирус Petya, сумели вывести четыре биткоина (10 тыс.долларов) с электронного кошелька, на который жертвы кибератаки пересылали деньги.

Они также выставили на продажу ключ, который поможет расшифровать пораженные вирусом файлы. Стоимость ключа составила 100 биткоинов (256 тыс. долларов). При этом преступники не предоставили никаких доказательств того, что они действительно располагают средствами дешифровки, пишет Motherboard. Напомним, что вирус-вымогатель Petya массово поразил ряд крупных компаний в России, а также государственных органов Украины.