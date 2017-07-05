В Совфеде РФ предложили отправить военных наблюдателей в Сирию по линии ОДКБ

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Москва, 5 июля. Военных наблюдателей на территорию Сирии можно отправить по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так считает член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

«Это расширило бы возможности объективного контроля и анализа обстановки в Сирии. При участии представителей СНГ уже нельзя будет скрыть информацию, устраивать провокации», — цитирует слова сенатора РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев указал на то, что Москва готова поддержать решение об отправке миротворцев в зону конфликта.