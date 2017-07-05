МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающемся на Москву урагане

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Москва, 5 июля. Главное управление МЧС РФ по Москве объявило экстренное предупреждение в связи с надвигающейся непогодой на столицу. По данным ведомства в ближайшее время в Москве ожидаются сильный дождь и гроза, а также усиление порывов ветра до 12—17 метров в секунду.

В ведомстве напомнили, что во время непогоды возможны обрывы линий электропередачи, повал деревьев, а также повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Главное управление МЧС просит жителей города не выходить без нужды на улицу.

Кроме того, ведомство рекомендует автолюбителям не оставлять свои транспортные средства под деревьями и рекламными конструкциями.