Арабская «четверка» отреагировала на отказ Катара выполнять ультиматум

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Доха, 5 июля. Власти Катара отказались выполнять выдвинутые арабскими странами требования. Об этом говорится в совместном заявлении Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.

«Выразили сожаление в связи с отрицательным ответом, поступившим от Катара, который свидетельствует о пренебрежении и несерьезном подходе к проблеме», — говорится в сообщении.

Арабская «четверка» заявила, что продолжит дипломатический и экономический бойкот Катара, а также обещала принять дополнительные санкции.

Напомним, что ранее арабские страны выдвинули Катару список требований, состоящий из 13 пунктов, который Дохе необходимо выполнить, чтобы восстановить дипломатическое отношения со своими соседями. В частности, от Катара требовалось уменьшить уровень военных отношений с Ираном, закрыть турецкую военную базу и прекратить финансировать террористические группировки.