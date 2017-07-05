Названа средняя зарплата выпускников российских вузов 2015 года

В Избранное

Москва, 5 июля. Средняя зарплата выпускников, окончивших вузы в 2015 году, за первый год работы составила 27 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют итоги мониторинга трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки РФ.

Согласно результатам исследования Минобрнауки, средний размер заработной платы выпускников российских вузов 2015 года за первый год работы составил 27 770 рублей в месяц, что превысило показатели выпускников 2014 года, которые средние зарплаты которых составили 27 482 рублей в месяц.

Также по данным Минобрнауки, зарплата магистров выше по сравнению с бакалаврами, в то время как зарплаты магистров и специалистов практически не отличаются.