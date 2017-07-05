Госдеп назвал цель визита Тиллерсона в Киев

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Вашингтон, 5 июля. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует 9 июля посетить Киев и встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает Госдепартамент США.

«Госсекретарь вновь подтвердит обязательства Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призовет правительство Украины продолжать выполнение реформ, которые укрепят экономический, политический и военный потенциал Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, Тиллерсон 9-10 июля посетит Стамбул, чтобы обсудить ряд двусторонних и региональных вопросов.