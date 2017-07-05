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Ученые нашли на спутнике Сатурна спирт
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    Ученые нашли на спутнике Сатурна спирт

    20:01  5 Июля 2017
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    Ученые нашли на спутнике Сатурна спирт

    Лондон, 5 июля. Выбросы гейзеров на Энцеладе содержат значительное количество метанола. Об этом сообщили представители Кардиффского университета.

    Как передает телеканал «360», новые данные были получены благодаря телескопу IRAM. Однако спирт образуется не в недрах спутника Сатурна. Поэтому эти молекулы нельзя считать следами жизни.

    Ученые нашли на спутнике Сатурна спирт

    Напомним, ранее американские специалисты указали на то, что колонизация Титана станет возможна в том случае, если человечество научится извлекать энергию из доступных на планете ресурсов.

    Автор: Алексей Громов
    #сатурн #энцелад
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