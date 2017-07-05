Вице-спикер Рады обсудила с Лукашенко урегулирование конфликта в Донбассе

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Минск, 5 июля. Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко проинформировала президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии прогресса в решении конфликта в Донбассе. Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, краткий разговор с Александром Лукашенко состоялся на полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Минске.

«Я в свою очередь рассказала, что только что закончилась работа минских групп. Украинская сторона делает все, чтобы был прогресс, в первую очередь, в сфере безопасности и гуманитарном блоке, однако результатов нет», — сообщила Геращенко.

Ранее стало известно, что делегации ДНР, ЛНР и России покинули переговоры гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске из-за неконструктивной позиции украинской стороны.