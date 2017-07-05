Сирия сегодня: бои с ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре, САА атаковала боевиков под Дамаском

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Сирия, 5 июля. Правительственные войска при поддержке ВВС САР атаковали боевиков ИГИЛ* в провинциях Дейр эз-Зор и Хомс, боестолкновения отрядов САА с боевиками «Фейлак ар-Рахман» и альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» под Дамаском, курды обвиняют правительства России и Сирии в заговоре против YPG в курдском городе Африн. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агенства новостей.

Продвижение САА в провинциях Дейр эз-Зор и Хомс

Правительственные войска при содействии ВВС Сирии нанесли массированные удары по скоплениям и позициям боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в провинции Дейр эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA.

Как сообщает корреспондент агентства в провинции, сирийские военные нейтрализовали десятки экстремистов в селении Аль-Бхейлия на западе провинции. Также сирийская военная авиация нанесла удары по террористам в районах Ас-Сарда и Бадият Ат-Тейм, в кварталах административного центра провинции: Ар-Рушдия, Аль-Хамидия, Аль-Хвейка, а также в селениях Аль-Дженена и Аль-Бхейлия. В результате действий военных, были уничтожены террористы вместе с военной техникой и оружием.

В провинции Хомс военные армии Башара Асада взяли в кольцо и заблокировали месторождение Аль-Хейль под Пальмирой.

Переговоры в Астане и бои под Дамаском

Пока в Астане продолжаются межсирийские переговоры, в северо-восточных районах сирийской столицы продолжаются стычки между правительственными войсками и боевиками, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Отряды Республиканской гвардии Сирийской арабской армии (САА) возобновили наступление против боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и альянса «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов сирийского крыла «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусры» — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) в Айн-Тарме, где им удалось прорвать оборону радикалов у рынка «Аль-Хейр».

Между тем, другие подразделения армии восстановили контроль над несколькими заданиями в секторе Тайба на северо-востоке района Джобар после жестоких боестолкновений с радикальными исламистами.

Столкновения продолжаются в то время, как делегация сирийского правительства во главе с Башаром аль-Джафари ведет переговоры о границах и параметрах зон деэскалации в стране.

Курды обвиняют Москву и Дамаск в нежелании бороться с турецкими ВС

Генерал-полковник боевого крыла Курдского верховного комитета — отрядов народной самообороны (YPG) Сипан Хемо обвинил правительства Дамаска, Москвы и Турции в заговоре против YPG в курдском городе Африн, расположенном на севере провинции Алеппо.

Обвинение прозвучало на фоне эскалации напряженности между отрядами YPG и Анкары, которая считает, что район Африна должен находиться под контролем турецких ВС. С этой целью Турция регулярно атакует курдские позиции в городе.

Хемо также добавил, что силы Соединенных Штатов в настоящее время эксплуатируют семь военных баз в районах Сирии, занятых коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF), в которые входят отряды YPG.

Командующий Хемо заявил, что силы YPG в провинции Алеппо готовятся к операции по захвату ключевых городов Азаза и Джараблуса, находящихся под контролем Турции и боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА).

Отметим, что в вопросе Африна российская сторона выступает в качестве международного наблюдателя и не может влиять на действия Анкары, которая не так давно завершила в Сирии военную операцию под кодовым названием «Щит Евфрата», но так и не вывела из страны военный контингент. Изначально Турция позиционировала «Щит Евфрата» как военную операцию, направленную на полное уничтожение ИГИЛ. Однако вскоре стало понятно, что правительство Турции преследует совершенно другие цели, а именно предотвращение создания на сирийско-турецкой границе курдской автономии. Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что Турция ввела свои войска на территорию Сирийской Арабской Республики незаконно, нарушив суверенитет страны.

* Организация запрещена на территории РФ.