ООН оценила нанесенный боевиками ИГИЛ ущерб Мосулу
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Нью-Йорк, 5 июля. На восстановление базовой инфраструктуры иракского города Мосул необходимо потратить более миллиарда долларов. Об этом сообщили эксперты Организации Объединенных Наций (ООН).
Напомним, ранее представитель иракского спецназа Сами ар-Риди указал на то, что на территории Мосула находятся около 300 боевиков так называемого «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в Российской Федерации).
* Организация запрещена на территории РФ.