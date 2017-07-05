ООН оценила нанесенный боевиками ИГИЛ ущерб Мосулу

В Избранное

Нью-Йорк, 5 июля. На восстановление базовой инфраструктуры иракского города Мосул необходимо потратить более миллиарда долларов. Об этом сообщили эксперты Организации Объединенных Наций (ООН).

#UN Humanitarian Coordinator says will cost more than $1 bln to get basic infrastructure running again in #Mosul after offensive against IS — LBCI News English (@LBCI_News_EN) July 5, 2017

Напомним, ранее представитель иракского спецназа Сами ар-Риди указал на то, что на территории Мосула находятся около 300 боевиков так называемого «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в Российской Федерации).

* Организация запрещена на территории РФ.