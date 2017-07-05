Госдума в первом чтении приняла закон о новом бюджетном правиле

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Москва, 5 июля. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой конструкции бюджетного правила, устанавливающего принципы расчета параметров бюджета, в первую очередь, его расходов.

Согласно новому правилу, параметры бюджета, в первую очередь, расходы, будут рассчитываться исходя из цены нефти Urals в 40 долларов за баррель. Доходы, полученные сверх этого, будут переводиться в резервы.

Расходы бюджета не смогут превышать сумму нефтегазовых доходов. Они, в свою очередь, будут рассчитываться исходя из множества факторов. В их числе — базовая цена на нефть, базовая экспортная цена на природный газ, прогнозируемый курс валюты, ненефтегазовые доходы и расходы на обслуживание госдолга.

Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года. Начиная с 2018 года она будет ежегодно индексироваться на 2%.