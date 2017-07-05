Киев озвучил условие для въезда российских артистов на Украину

В Избранное

Киев, 5 июля. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что организаторы мероприятий, желающие пригласить артистов из России, должны будут заранее информировать об этом Службу безопасности Украины.

«Если организатор по каким-то причинам не видит своего действа без русских, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителях. Не менее чем за 30 дней до выступления», — заявил Кириленко.

Он также добавил, что соответствующие законодательные изменения уже подготовлены и внесены на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины предложили запретить выступления всех российских артистов на Украине и украинских артистов в России.