Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Создатели вируса Petya тайно вывели полученные от жертв атаки деньги
Украина
Киев озвучил условие для въезда российских артистов на Украину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев озвучил условие для въезда российских артистов на Украину

    20:04  5 Июля 2017
    149

    Киев озвучил условие для въезда российских артистов на Украину

    Киев, 5 июля. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что организаторы мероприятий, желающие пригласить артистов из России, должны будут заранее информировать об этом Службу безопасности Украины.

    «Если организатор по каким-то причинам не видит своего действа без русских, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителях. Не менее чем за 30 дней до выступления», — заявил Кириленко.

    Он также добавил, что соответствующие законодательные изменения уже подготовлены и внесены на рассмотрение Верховной Рады.

    Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины предложили запретить выступления всех российских артистов на Украине и украинских артистов в России.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #запрет #сбу #верховная рада #артисты
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающемся на Москву урагане

        20:00 5 Июля 2017 265
        Читать
        19:54
        Сегодня

        Арабская «четверка» отреагировала на отказ Катара выполнять ультиматум
        16:35
        Сегодня

        «Газпром» договорился с Венгрией о поставках газа по «Турецкому потоку»
        16:17
        Сегодня

        Сирия: ВКС РФ уничтожили три склада и командный пункт ИГ в провинции Хама
        15:51
        Сегодня

        Пассажирский поезд Воркута — Петербург сошел с рельсов в Ленобласти
        15:14
        Сегодня

        Счастливая судьба на зависть: воспоминания о Данииле Гранине

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2257

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1961

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9049

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3346

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2559
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        17:57   5 Июля 2017
        1889
        Сирия: ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ на границе Хамы и Хомса

        Сирия: ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ на границе Хамы и Хомса

        16:15   5 Июля 2017
        733
        Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России

        Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России

        15:22   5 Июля 2017
        309
        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        12:50   5 Июля 2017
        207