Петербург больше не бандитский: в городе зафиксировало снижение криминала

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Санкт-Петербург, 5 июля. Уровень преступности в Санкт-Петербурге сохранился на уровне ниже среднероссийского. Кроме того, за пять месяцев 2017 года количество преступлений в Северной столице сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Ситуация со снижением криминала в городе обсуждалась на заседании МВД по Петербургу и Ленобласти, в котором участвовали губернатор Георгий Полтавченко, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин, начальник МВД России по Петербургу и ЛО Сергей Умнов и другие.

«По данным соцопросов более 73% горожан удовлетворены уровнем личной безопасности», — приводит слова главы города «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Участники заседания также отметили, что уровень преступности в Петербурге ниже, чем во многих российских городах.