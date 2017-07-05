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Собянин рассказал, когда улучшится транспортная ситуация в Москве
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    Собянин рассказал, когда улучшится транспортная ситуация в Москве

    19:20  5 Июля 2017
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    Собянин рассказал, когда улучшится транспортная ситуация в Москве

    Москва, 5 июля. Сложная ситуация на дорогах в центре Москвы, где проводятся ремонтные работы, закончится через 1,5 месяца. Об этом в среду заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В настоящее время ситуация достаточно сложная на дорогах Москвы из-за реконструкции улиц, но я думаю, она восстановится в ближайший месяц-полтора», — отметил он, выступая на Совете при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

    Собянин рассказал, когда улучшится транспортная ситуация в Москве

    Напомним, что из-за ремонтных работ, проводимых в рамках программы «Моя улица», на дорогах Москвы регулярно случаются заторы. В настоящее время сервис «Яндекс.Пробки» оценивает загруженность дорог в российской столице на 7 баллов.             

    Автор: Геннадий Плющев
    #собянин
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