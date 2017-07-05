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Политика
Сирия: военные достигли полного согласия по границам двух зон деэскалации
Политика
Сирия: военные достигли полного согласия по границам двух зон деэскалации
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    Сирия: военные достигли полного согласия по границам двух зон деэскалации

    18:59  5 Июля 2017  /обновлено: 19:03  05 Июля 2017
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    Сирия: военные достигли полного согласия по границам двух зон деэскалации

    Москва, 5 июля. Военные стран — гарантов перемирия в Сирии достигли 100-процентного согласия по границам двух зон деэскалации на территории САР. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    «В рамках рабочей группы нам удалось согласовать границы двух зон деэскалации  — Хомса и Восточной Гуты. То есть у наших военных экспертов сейчас фактически 100-процентное совпадение»,  — сообщил он.

    Добавим, ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о достигнутом прогрессе на межсирийских переговорах в Астане. По его мнению, астанинские переговоры «не стали разочарованием».

    Автор: Алексей Громов
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