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Украина
Гройсман рассказал, как Украина переживет отсрочку транша МВФ
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    Гройсман рассказал, как Украина переживет отсрочку транша МВФ

    21:16  5 Июля 2017
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    Гройсман рассказал, как Украина переживет отсрочку транша МВФ

    Лондон, 5 июля. Не стоит драматизировать ситуацию вокруг решения Международного валютного фонда (МВФ), который отложил перевод Киеву нового транша. Об этом заявил председатель правительства Украины Владимир Гройсман.

    По словам политика, золотовалютные резервы страны растут, а власти проведут все необходимые реформы.

    «Мы идем в плановых показателях, и у нас нет никаких проблем», — подчеркнул украинский премьер-министр.

    Гройсман рассказал, как Украина переживет отсрочку транша МВФ

    Напомним, ранее стало известно о том, что Верховная рада Украины не успевает принять законопроект, посвященный земельной реформе.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #мвф
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