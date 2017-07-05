Гройсман рассказал, как Украина переживет отсрочку транша МВФ

В Избранное

Лондон, 5 июля. Не стоит драматизировать ситуацию вокруг решения Международного валютного фонда (МВФ), который отложил перевод Киеву нового транша. Об этом заявил председатель правительства Украины Владимир Гройсман.

По словам политика, золотовалютные резервы страны растут, а власти проведут все необходимые реформы.

«Мы идем в плановых показателях, и у нас нет никаких проблем», — подчеркнул украинский премьер-министр.

Напомним, ранее стало известно о том, что Верховная рада Украины не успевает принять законопроект, посвященный земельной реформе.