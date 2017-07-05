Стороны конфликта в Донбассе уточнили списки для обмена пленными — ОБСЕ

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Минск, 5 июля. Украина и народные республики Донбасса завершили уточнение списков пленных для обмена. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, которое прошло в среду в Минске.

По словам Сайдика, стороны завершили процесс дополнительных проверок лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, и обменялись новыми списками.

Ранее представитель ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что делегации ДНР и ЛНР покинули заседание из-за позиции Киева, который отказался от обмена пленными. До этого обмен пленными неоднократно срывался по вине украинской стороны.