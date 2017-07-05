Бэтмен объявлен в розыск после убийства криминального авторитета под Челябинском

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Челябинск, 5 июля. Челябинская полиция объявила в розыск неизвестного, который накануне расстрелял криминального авторитета.

По словам свидетелей, преступник передвигался на скутере, а мотоциклетный шлем, закрывающий лицо, и темный плащ делали его похожим на Бэтмена, который тоже боролся с преступностью, однако использовал менее радикальные методы.

Полиция полагает, что подозреваемый — профессиональный киллер. Правоохранительные органы уже распространили на него ориентировки во все территориальные органы МВД, сообщает Ura.ru.