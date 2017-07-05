Судмедэксперт: Пятьсот украинских военных убили себя, когда прошла эйфория пролитой в Донбассе крови. ФАН-ТВ

В Избранное

Около 500 украинских военных покончили с собой после возвращения из зоны боевых действий в Донбассе. Такие данные по состоянию на начало июня 2017-го привел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. О чем говорят эти цифры, и что может за ними стоять? Мнением об этом с ФАН-ТВ поделился доктор медицинских наук, профессор, судебно-медицинский эксперт, заслуженный врач РФ Виктор Колкутин.

– Виктор Викторович, согласно общепризнанному международному стандарту по военным конфликтам, 90 % участников боевых действий впоследствии испытывают проблемы с нервной системой. Например, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что около 500 военнослужащих украинской армии после того, как они воевали в Донбассе, покончили жизнь самоубийством. Вы знакомы с этим стандартом? Что он из себя представляет?

– На самом деле, стандартом это, наверное, назвать не совсем правильно. Это некое статистическое наблюдение, которое проходит уже не одно десятилетие. Посттравматические стрессовые расстройства – это очень коварная и, к сожалению, неизбежная вещь. Он нее нельзя сделать прививку, как, скажем, от инфекционного заболевания. То есть, человек, даже подготовленный, даже адаптированный, все равно по окончанию этой ситуации, а ситуация связана с каждоминутным, каждочасовым риском для его жизни… Когда эта ситуация проходит, у него, в той или иной степени, этот синдром проявляется.

– У одних диагностируют посттравматический синдром, у других нет. С чем это связано? От чего это зависит?

– В первую очередь, это зависит о того, совершил человек какие-то противоправные действия, был каким-то образом неадекватен в жизни, быту, социуме, обратил ли он на себя каким-то образом внимание. Не все попадают в поле зрения психиатров, психологов. Многие из них просто уезжают жить в отдаленные места, где, может быть, недостаточный уровень медицинской помощи. Те, кто остаются, – у них, безусловно, очень быстро по возвращению с войны, когда эта первая эйфория проходит, начинают проявляться различные, скажем так, отклонения от нормального поведения. Скорее всего, речь идет о тех, кто уже закончил свою службу, закончил свое участие. А здесь причины очень просты, они очевидны. Первое – это то, что возвращаются люди и понимают, что они участвовали в каких-то эксклюзивных, ненормальных событиях. Они не видят со стороны общества адекватной оценки своему… назовем это «ратный труд». Помните, была такая расхожая фраза, когда люди приходили после Афганской войны получать какие-то льготы, им отказывали со словами: «Я вас туда не посылал». То есть, какой-то мелкий чиновник может даже герою какому-нибудь сказать такую фразу, и, естественно, это вызывает неадекватную бурю негативных эмоций. Это первый момент. Второе – люди, которые привыкли к таким стрессовым ситуациям... Им постоянно не хватает каких-то потрясений, неадекватных событий…

– Что называется, привычка к войне...

– Да, они начинают их искать. Если они их не находят, они начинают их создавать искусственно. Плюс алкоголь, плюс лекарства, может быть, даже и наркотики. Неважно, что там было – оскорбление где-то на улице, или ушла любимая девушка, – как пусковой толчок. Но готовность уже к какому-то маргинальному действию – она привнесена оттуда, с полей боевых действий. Те люди, которые, скажем, воевали в Донбассе, наверное, в какой-то степени, я так подозреваю, у них есть и третья причина. Они, наверное, чувствуют некую несправедливость ведения этой войны. Это не оборонительная война, это не освободительная война, это вообще не пойми что. Вот подписали они присягу. Дали им в руки оружие и сказали: «Иди воюй». За кого, за что, за какие идеалы, за какие ценности? Где здесь тот самый стержень патриотизма, который помогает выстоять в трудную минуту и потом справиться?

– Когда брат против брата.

– Да, тем более, здесь, скажем так, фактически ведется некое такое масштабное боестолкновение, в котором не объявлены конечные цели. У одних, допустим, нет цели, допустим, взять Киев штурмом, у других нет цели вытеснить всех недовольных за пределы, скажем так, украинского государства. Чего они хотят добиться? Вот это непонимание порождает такую психическую амбивалентность.

Смотрите также: Французы посетили Донбасс: Мы своими глазами увидели, как война влияет на жизнь людей! ФАН-ТВ

– На ваш взгляд, если украинские власти ссылаются на этот документ, Общепризнанный мировой стандарт, который вошел в политический обиход со времен американской войны во Вьетнаме, наверное, они таким образом признают, что ведут широкомасштабную войну в Донбассе?

– А тут признавай – не признавай, есть очевидные вещи, которые давным-давно классифицированы, в том числе и в военной науке. Здесь все, казалось бы, на твоей земле, вот они люди, с которыми ты вчера переписывался, перезванивался, ездил к ним в гости, а теперь ты на ту же землю должен ходить с огнем и с мечом, уничтожать всех подряд, не разбирая. Фактически, здесь элемент геноцида налицо, о чем говорить? Эти 500 погибших уже после того, как они вышли из боя, наложивших на себя руки тем или иным способом, – это как раз отражение того, что понимания и единства целей этой войны у украинских властей нет.

– Вот мы в Москве не можем себе представить, чтобы москвич пошел с мечом на якута, на мурманчанина, а на Украине, тем не менее, это происходит каждый день. И «Хлебное перемирие» было провозглашено не так давно, однако от него ничего не осталось в первую же ночь, украинские силовики снова стали обстреливать донбасовцев. Где это единство самосознания украинского народа, которое не позволяет таким вещам быть? И было ли оно изначально?

– Я не знаю, окажусь ли я оригинальным, но я глубоко убежден, что все славянские народы составляют единое целое, поэтому деление их на русских, белорусов, украинцев, и так далее – это условность, которая в какой-то момент было удобна для политического устройства. А по сути своей, это единый народ. Ну, представьте себе, правая рука начинает драться с левой рукой. А как весь организм должен на это реагировать? Понятно, что это ему тоже не понравится. И кто из них победит? В таких войнах не бывает победителей. Только поражение и одной стороне будет, и другой. Поэтому здесь нужно серьезное, однозначное и быстрое политическое решение для того, чтобы все это прекратить. Я думаю, что, скорее всего, тот, кто громче всех кричит, того, скорее всего, и не будет. Наиболее вероятный вариант – это будет, безусловно, смена власти на Украине, новые политики, которые возглавят государство, найдут то самое разумное решение, которое прекратит это кровопролитие.

– Как вы думаете, число таких самоубийств будет расти?

– Безусловно. От этого никуда не денешься, статистика – жестокая вещь, потому что, если уже этот вирус психологической напряженности запущен в людскую массу, ему деваться некуда больше, он будет реализовываться. Можно только говорить о том, что очень мощными и серьезными мерами можно сократить это число, уменьшить, свести к минимуму, но полностью избежать все равно не удастся.

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.