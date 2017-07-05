ФЦП идет по графику: в Совфеде рассказали о главных достижениях Крыма при Аксенове

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В строительстве объектов федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» наметилась положительная динамика. Об этом сегодня рассказал глава полуострова Сергей Аксенов. Чем именно сейчас занимаются власти Крыма? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Аксенов, выступая на заседании Координационного регионального штаба, отметил изменения в положительную сторону по сравнению с 2016 годом. «Мы продвинулись значительно. Но оценивать будут не по процессу, а по результату», — сказал глава Крыма. Он также подчеркнул, что взятые ранее обязательства по ликвидации отставания от графиков строительства должны быть реализованы.

Оно и понятно: если 2016 год характеризовался массовым проектированием объектов программы, то в этом году начался этап активных строительно-монтажных работ. По информации из открытых источников, в поправках в бюджет 2017 года на мероприятия социально-экономического развития Крыма и Севастополя дополнительно выделено около 900 миллионов рублей. В частности, средства предлагалось пустить на строительство трассы «Таврида» и Керченского моста.

«Самым ярким подтверждением того, что мы добились результатов, является повышение уровня жизни людей. Это именно та задача, которая поставлена сегодня властью и которая решается, несмотря на достаточно жесткое противостояние. Свою негативную роль тут играют не столько санкции, сколько все те проблемы, которые накопились в Крыму за 23 года пребывания полуострова в составе Украины», — комментирует специально для ФАН член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

Всего же на все объекты ФЦП бюджет в 2017 году еще весной предусматривал выделение почти 158 миллиардов рублей.

«Чтобы выполнить все те задачи, которые поставлены перед молодой республикой, необходима координация действий. Именно поэтому был создан координационный региональный штаб, который реализует мероприятия федеральной программы. На них выделены огромные деньги, определена дата подведения первых результатов. Хотелось бы подводить их каждый день, но в 2020 году окончательно станет понятно, сработала ли федеральная целевая программа или нет», — продолжает сенатор.

Проектные и строительно-монтажные работы ведутся одновременно по нескольким сотням объектов. За время нахождения в составе Украины Крым никогда не имел такого числа созидательных задач. Отсюда и легкая пробуксовка — не у всех получается оперативно и быстро принять нужные решения. Но, как уверяет Аксенов, работа на всех объектах будет сделана качественно и в срок.

«Положительная динамика действительно наблюдается. На 2017 год подписано 12 соглашений и пять дополнительных соглашений о предоставлении в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов субсидии из федерального бюджета. В рамках программы будет выделено финансирование 260 объектов на общую сумму в 52, 235 млрд. рублей. Все протокольные поручения поставлены на жесткий контроль. Сегодня составлен план-график по исполнению взятых обязательств — для того, чтобы не просто ликвидировать отставание, которое есть, но и выполнить кассовый план, план освоения капитальных вложений. Цыплят по осени считают, работы нам предстоит много», — добавляет Ковитиди.

По ее словам, важен результат, который будет свидетельствовать о повышении уровня жизни людей.

«Уже можно говорить о том, что введен в эксплуатацию многопрофильный республиканский медицинский центр при городской больнице в Ялте, закончены противоаварийные работы на трех объектах культурного наследия. Документы территориального планирования и градостроительного зонирования готовы по 24 объектам, на 26 объектах разработаны схемы теплоснабжения», — говорит сенатор.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Тогда был определен и общий объем финансирования — около 770 миллиардов рублей. Бюджетных средств — более 738 миллиардов рублей. Программа обеспечит динамичное развитие полуострова, модернизацию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и повышение качества жизни.