Чайку попросили проверить высказывания польского журналиста о советских солдатах

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Москва, 5 июля. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов направил запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой дать правовую оценку словам польского журналиста Томаша Мацейчука, назвавшего советских солдат «оккупантами».

Речь идет о скандальном высказывании репортера, которое прозвучало в программе «Первая студия» на Первом канале. Комментируя принятый польским сеймом закон, который позволяет сносить памятника воинам-освободителям, Мацейчук назвал солдат Красной армии «преступниками» и «оккупантами».