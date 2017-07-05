Чайку попросили проверить высказывания польского журналиста о советских солдатах
Москва, 5 июля. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов направил запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой дать правовую оценку словам польского журналиста Томаша Мацейчука, назвавшего советских солдат «оккупантами».
Речь идет о скандальном высказывании репортера, которое прозвучало в программе «Первая студия» на Первом канале. Комментируя принятый польским сеймом закон, который позволяет сносить памятника воинам-освободителям, Мацейчук назвал солдат Красной армии «преступниками» и «оккупантами».
«Прошу принять меры прокурорского реагирования и проверить заявление Томаша Мацейчука, которое он сделал в эфире Первого канала, на предмет нарушения российского законодательства», — говорится в обращении.