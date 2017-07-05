Наступление на Акербат: что еще нужно сделать ВКС РФ, чтобы расшевелить армию Сирии

В Избранное

Российские ВКС возобновили бомбардировки военных объектов террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в районе стратегически значимого города Акербат, расположенного в провинции Хама в центральной части Сирии. Согласно информации представителей Минобороны РФ, в результате последней серии боевых вылетов самолеты Ту-95МС ликвидировали три крупных оружейных склада и один ключевой пункт управления террористического формирования.

Таким образом, ВКС России продолжают работу на одном из главных направлений в Сирии в настоящее время. Командование Сирийской арабской армии (САА) уже долгое время планирует выдвинуть войска в наступление на ключевой город, однако начало операции несколько раз откладывалось. Почему Башар Асад не может перейти к решительным действиям на этом фронте? В чем заключается стратегическая ценность Акербата — в этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как отметил в беседе с ФАН политолог, независимый журналист Александр Асафов, зачистка Акербата от боевиков ИГ* позволит значительно обезопасить сразу два ключевых района, представляющих не только стратегическую, но и экономическую ценность, — нефтяные и газовые месторождения под Пальмирой, а также шоссе Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама или так называемую «дорогу жизни».

«Уничтожения укрепрайона ИГИЛ* вблизи Акербата снимает риск, связанный с атаками террористов с этого плацдарма в направлении Пальмиры, ее полей и в другую сторону. То есть освобождение этого района закрывает от боевиков существенную часть этого фронта. Ликвидация этого плацдарма, кроме того, даст Асаду стратегические возможности для планирования атак на других сложных направлениях, в частности — в провинции Дейр эз-Зор».

Таким образом, работа на этом направлении имеет ключевое значение. Командование правительственных войск САР и союзной ливанской организации «Хезболла» продолжает стягивать в этот район силы, российская авиация, в свою очередь, ведет бомбардировки опорных пунктов ИГ, однако полномасштабное наступление, о котором говорится уже несколько месяцев, пока так и не началось. Военный эксперт признался, что не понимает, почему Асад до сих пор медлит и не переходит к решительным действиям.

«До конца мотивация Асада не понятна. Можно предположить, что, несмотря на серьезную поддержку со стороны российских ВКС, несмотря на общий положительный тренд и последние военных успехи, сирийская армия не достаточно подготовлена к такой масштабной операции. Возможно, войска измотаны, требуется ротация».

Среди других возможных причин задержки военной операции Александр Асафов называет также конференцию в Астане. Эксперт предполагает, что Асад рассчитывает на разрешение ряда вопросов в ходе переговорного процесса. Кроме того, возможно, командование армии САР опасается серьезных потерь в численном составе в ходе данного наступления, так как в регионе базируется мощный контингент ИГ. Асад также, несомненно, опасается возможной активизации действий западной коалиции во главе с США. Однако ни одна из предполагаемых причин не стоит того, чтобы так долго оттягивать момент начала операции, так как ситуация в этом регионе требует решительных действий, уверен политолог.

«Нельзя сейчас ожидать, исходя из любой мотивации. Нужно действовать. Времени все меньше и меньше. Чем дальше Асад с этим медлит, тем больше ситуация будет осложняться. Преимущество, которое есть на данный момент, надо использовать. Сейчас на этом направлении необходима резкая атака».

ВКС России тем временем со своей стороны делают все возможное, способствуя созданию всех необходимых условий для развертывания масштабной освободительной операции в этом регионе. Авиация регулярно наносит авиаудары по командным пунктам, оружейным складам и другим объектам «Исламского государства».

«Наши удары с воздуха бьют по инфраструктуре ИГИЛ, в частности — силовой. Это, соответственно, и обеспечение, и боекомплекты. Настоящая ситуация в районе Акербата, тем более теперь — после нового удара РФ по боевикам, полностью благоприятна для начала кампании».

* Организация запрещена на территории РФ.