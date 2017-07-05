Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Сирия: военные достигли полного согласия по границам двух зон деэскалации
Новости Сирии
Наступление на Акербат: что еще нужно сделать ВКС РФ, чтобы расшевелить армию Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Наступление на Акербат: что еще нужно сделать ВКС РФ, чтобы расшевелить армию Сирии

    19:02  5 Июля 2017
    82

    ВКС РФ

    Российские ВКС возобновили бомбардировки военных объектов террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в районе стратегически значимого города Акербат, расположенного в провинции Хама в центральной части Сирии. Согласно информации представителей Минобороны РФ, в результате последней серии боевых вылетов самолеты Ту-95МС ликвидировали три крупных оружейных склада и один ключевой пункт управления террористического формирования.

    Таким образом, ВКС России продолжают работу на одном из главных направлений в Сирии в настоящее время. Командование Сирийской арабской армии (САА) уже долгое время планирует выдвинуть войска в наступление на ключевой город, однако начало операции несколько раз откладывалось. Почему Башар Асад не может перейти к решительным действиям на этом фронте? В чем заключается стратегическая ценность Акербата — в этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Карта военных действий в районе города Акербат

    Как отметил в беседе с ФАН политолог, независимый журналист Александр Асафов, зачистка Акербата от боевиков ИГ* позволит значительно обезопасить сразу два ключевых района, представляющих не только стратегическую, но и экономическую ценность, — нефтяные и газовые месторождения под Пальмирой, а также шоссе Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама или так называемую «дорогу жизни».

    «Уничтожения укрепрайона ИГИЛ* вблизи Акербата снимает риск, связанный с атаками террористов с этого плацдарма в направлении Пальмиры, ее полей и в другую сторону. То есть освобождение этого района закрывает от боевиков существенную часть этого фронта. Ликвидация этого плацдарма, кроме того, даст Асаду стратегические возможности для планирования атак на других сложных направлениях, в частности — в провинции Дейр эз-Зор».

    Таким образом, работа на этом направлении имеет ключевое значение. Командование правительственных войск САР и союзной ливанской организации «Хезболла» продолжает стягивать в этот район силы, российская авиация, в свою очередь, ведет бомбардировки опорных пунктов ИГ, однако полномасштабное наступление, о котором говорится уже несколько месяцев, пока так и не началось. Военный эксперт признался, что не понимает, почему Асад до сих пор медлит и не переходит к решительным действиям.

    «До конца мотивация Асада не понятна. Можно предположить, что, несмотря на серьезную поддержку со стороны российских ВКС, несмотря на общий положительный тренд и последние военных успехи, сирийская армия не достаточно подготовлена к такой масштабной операции. Возможно, войска измотаны, требуется ротация».

    Башар Асад

    Среди других возможных причин задержки военной операции Александр Асафов называет также конференцию в Астане. Эксперт предполагает, что Асад рассчитывает на разрешение ряда вопросов в ходе переговорного процесса. Кроме того, возможно, командование армии САР опасается серьезных потерь в численном составе в ходе данного наступления, так как в регионе базируется мощный контингент ИГ. Асад также, несомненно, опасается возможной активизации действий западной коалиции во главе с США. Однако ни одна из предполагаемых причин не стоит того, чтобы так долго оттягивать момент начала операции, так как ситуация в этом регионе требует решительных действий, уверен политолог.

    «Нельзя сейчас ожидать, исходя из любой мотивации. Нужно действовать. Времени все меньше и меньше. Чем дальше Асад с этим медлит, тем больше ситуация будет осложняться. Преимущество, которое есть на данный момент, надо использовать. Сейчас на этом направлении необходима резкая атака».

    Сирийская армия

    ВКС России тем временем со своей стороны делают все возможное, способствуя созданию всех необходимых условий для развертывания масштабной освободительной операции в этом регионе. Авиация регулярно наносит авиаудары по командным пунктам, оружейным складам и другим объектам «Исламского государства».

    «Наши удары с воздуха бьют по инфраструктуре ИГИЛ, в частности — силовой. Это, соответственно, и обеспечение, и боекомплекты. Настоящая ситуация в районе Акербата, тем более теперь — после нового удара РФ по боевикам, полностью благоприятна для начала кампании».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #башар асад #исламское государство #пальмира #акербат
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        «Газпром» договорился с Венгрией о поставках газа по «Турецкому потоку»

        16:35 5 Июля 2017 533
        Читать
        16:17
        Сегодня

        Сирия: ВКС РФ уничтожили три склада и командный пункт ИГ в провинции Хама
        15:51
        Сегодня

        Пассажирский поезд Воркута — Петербург сошел с рельсов в Ленобласти
        15:14
        Сегодня

        Счастливая судьба на зависть: воспоминания о Данииле Гранине
        14:45
        Сегодня

        Госдума намерена изменить порядок финансирования госкорпораций
        14:37
        Сегодня

        Офис «Яндекса» загорелся в Москве

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2232

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1948

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9043

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3326

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2554
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        17:57   5 Июля 2017
        1379
        Сирия: ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ на границе Хамы и Хомса

        Сирия: ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ на границе Хамы и Хомса

        16:15   5 Июля 2017
        648
        Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России

        Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России

        15:22   5 Июля 2017
        303
        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        12:50   5 Июля 2017
        204