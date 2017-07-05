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У берегов Антарктиды зарождается айсберг размером с Эстонию
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    У берегов Антарктиды зарождается айсберг размером с Эстонию

    19:22  5 Июля 2017
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    У берегов Антарктиды зарождается айсберг размером с Эстонию

    Москва, 5 июля. Европейское космическое агентство поделилось снимками со спутника, на которых запечатлено зарождение гигантского айсберга в Антарктиде. Речь идет о леднике Ларсена, почти отколовшемся от материка.

    Как сообщил представитель университета Эдинбурга Ноэль Гурмелен, трещине осталось преодолеть лишь 5 км до достижения вод океана. Площадь будущего айсберга можно сопоставить с площадью Эстонии.

    Анализ снимков и данных с CryoSat позволил установить, что высота его надводной части составит 190 метров, подводной — около 210 метров. Как передает Утро.ru, распад ледника Ларсена на востоке континента начался в 1995 году.

     

    Автор: Борис Любимов
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