У берегов Антарктиды зарождается айсберг размером с Эстонию

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Москва, 5 июля. Европейское космическое агентство поделилось снимками со спутника, на которых запечатлено зарождение гигантского айсберга в Антарктиде. Речь идет о леднике Ларсена, почти отколовшемся от материка.

Как сообщил представитель университета Эдинбурга Ноэль Гурмелен, трещине осталось преодолеть лишь 5 км до достижения вод океана. Площадь будущего айсберга можно сопоставить с площадью Эстонии.

Анализ снимков и данных с CryoSat позволил установить, что высота его надводной части составит 190 метров, подводной — около 210 метров. Как передает Утро.ru, распад ледника Ларсена на востоке континента начался в 1995 году.