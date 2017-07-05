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Сирия новости 5 июля 19.30: курды задержали военных САА в Хасаке, новая операция ССА против ИГ
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    Сирия новости 5 июля 19.30: курды задержали военных САА в Хасаке, новая операция ССА против ИГ

    19:30  5 Июля 2017
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    Курды задержали военных САА на пути в Хасаку

    Сирия, 5 июля. Сирийские военнослужащие были задержаны курдами на пути в Хасаку. ССА** начала новую военную операцию против ИГИЛ* на юго-западе Даръа. «Хашд Аш-Шааби» отбили атаку ИГ* близ сирийско-иракской границы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: наносят удары по позициям ИГ в Дейр эз-Зоре; провели бомбардировки опорных пунктов ИГ близ города Акебрат на востоке провинции Хама.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с исламистами в районах Айн-Тарма и Джобар на северо-востоке Дамаска.

     «Исламское государство» (ИГИЛ): предприняло неудачную попытку атаки укрепрайонов «Хашд Аш-Шааби» в районе населенного пункта Таль Саффук близ сирийско-иракской границы.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет артобстрелы позиций курдов в районе городов Шейх Исса и Тель-Рифаат в северной части провинции Алеппо; начала новую операцию против «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

    Курды: задержали нескольких сирийских военнослужащих в провинции Хасака.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Продолжаются столкновения между правительственными силами и радикалами вооруженной оппозиции в кварталах Айн-Тарма и Джобар на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Twitter-канал (AdeebHeaven).

    Согласно данным информагентства Al Masdar News, в битве за Джобар сирийские военные задействовали значительные военные ресурсы, в том числе ракетные установки «Слон» и крупнокалиберные минометы. Сирийские ВВС также играют значительную роль в уничтожении хорошо укрепленных позиций исламистов. Район находится в оккупации боевиков уже на протяжении пяти лет.  Военные эксперты считают, что радикалам до сих пор удается сохранять контроль над Джобаром благодаря системе подземных туннелей, а также линиям снабжения. Один из важнейших путей поставок пролегает через квартал Айн-Тарма. Именно поэтому для того, чтобы изолировать Джобар, необходимо перекрыть данную дорогу.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Турецкие войска совместно с боевиками «свободной армии» продолжают вести артиллерийские обстрелы опорных пунктов Сирийских демократических сил**** (SDF) вблизи населенного пункта Шейх Исса на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник в Twitter (SyriaPressorg1), подконтрольный вооруженной оппозиции. Кроме того, протурецкие радикалы  открыли огонь по позициям курдских формирований в районе города Тель-Рифаат. О потерях со стороны «демократической армии» не сообщается.

    Напомним, радикалы пытаются прорваться к подразделениям Сирийской свободной армии (ССА), дислоцирующимся в провинции Идлиб.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Российские ВВС продолжают проводить бомбардировки укрепленных пунктов террористов «Исламского государства»* в окрестностях Дейр эз-Зора, нанося тяжелый урон обороне боевиков. По словам местного источника AMN, военные самолеты ВКС РФ провели еще несколько воздушных атак на окраинах районов Хувейка и Аль-Багилия, а также вблизи городской авиабазы. Сведения об итогах боевых вылетов в данный момент формируются.

    Западная коалиция тем временем интенсифицировала удары по городу Абу Кемаль, расположенному недалеко от границы с Ираком. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Согласно информации новостного портала Masar Press Agency, боевики Сирийской свободной армии (ССА) начали новую атаку на позиции  террористов формирования ИГИЛ «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части провинции Даръа. Военная операция получила название «Аль-Саф Аль-Вахед», передает военный источник в социальной сети Twitter (sayed_ridha). В данный момент бои разворачиваются в районе лагеря для беженцев Аль-Ярмук.

    Напомним, ранее террористы ИГ предприняли попытку наступления на опорные пункты «Тахрир Аш-Шам» близ города Хейт, однако продвинуться на данном направлении боевикам ИГ не удалось. Кроме того, террористическая группировка понесла значительные потери в живой силе и военной технике.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Российские военные самолеты провели бомбардировки опорных пунктов террористов «Исламского государства» в районе городов Абу Ханая и Акербат на востоке Хамы, передает военный источник на своей странице в Twitter (alefyaa2). В результате точного авиаудара был уничтожен крупный склад боеприпасов ИГИЛ.

    Между тем в ответ на недавние ракетные удары со стороны исламистов, артиллерия проправительственных подразделений открыла огонь по укрепрайонам боевиков вблизи населенного пункта Талаф к юго-западу от административного центра региона, сообщает оппозиционный новостной портал Masar Press Agency. Напомним, на южных окраинах провинции располагается анклав вооруженной оппозиции. Несмотря на то, что данные территории входят в одну из зон деэскалации, боевики регулярно нарушают режим перемирия, вследствие чего союзные САА  войска вынуждены вести ответные обстрелы позиций исламистов.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Курдские службы федеральной полиции задержали нескольких сирийских военнослужащих в провинции Хасака, сообщает местный источник информагентства Al Masdar News. Солдаты Сирийской арабской армии (САА) выехали из города Аль-Камышлы, находящегося под контролем правительственных сил, в столицу провинции. Они были задержаны курдскими полицейскими в районе высоты Таль Барак. Фахд Усман Аль-Джаду, один из арестованных, является служащим батальона военной разведки сирийский войск, передает Twitter-канал (IvanSidorenko1).

    Ранее Сирийская демократическая армия (SDF) также требовала, чтобы сирийские подразделения покинули занимаемые ими территории в северной части провинции и вблизи административного центра региона. Тем не менее конфликт был урегулирован. Что послужило причиной нынешнего инцидента на данный момент  неизвестно.

    Ирак

    Подразделения иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби» отразили масштабное наступление отрядов «Исламского государства» вблизи сирийско-иракской границы в районе населенного пункта Таль Саффук. ИГИЛовцы атаковали сразу с нескольких направлений. Как сообщает информационный портал Al Masdar News, террористы понесли потери в живой силе и военной технике. Несколько транспортных средств боевиков были уничтожены в результате удара ополченцев-шиитов из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Кроме того, были ликвидированы более сотни радикалов ИГ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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