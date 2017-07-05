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Сирия, 5 июля. Сирийские военнослужащие были задержаны курдами на пути в Хасаку. ССА** начала новую военную операцию против ИГИЛ* на юго-западе Даръа. «Хашд Аш-Шааби» отбили атаку ИГ* близ сирийско-иракской границы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям ИГ в Дейр эз-Зоре; провели бомбардировки опорных пунктов ИГ близ города Акебрат на востоке провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с исламистами в районах Айн-Тарма и Джобар на северо-востоке Дамаска.

«Исламское государство» (ИГИЛ): предприняло неудачную попытку атаки укрепрайонов «Хашд Аш-Шааби» в районе населенного пункта Таль Саффук близ сирийско-иракской границы.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет артобстрелы позиций курдов в районе городов Шейх Исса и Тель-Рифаат в северной части провинции Алеппо; начала новую операцию против «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

Курды: задержали нескольких сирийских военнослужащих в провинции Хасака.

Провинция Дамаск

Продолжаются столкновения между правительственными силами и радикалами вооруженной оппозиции в кварталах Айн-Тарма и Джобар на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Twitter-канал (AdeebHeaven).

Согласно данным информагентства Al Masdar News, в битве за Джобар сирийские военные задействовали значительные военные ресурсы, в том числе ракетные установки «Слон» и крупнокалиберные минометы. Сирийские ВВС также играют значительную роль в уничтожении хорошо укрепленных позиций исламистов. Район находится в оккупации боевиков уже на протяжении пяти лет. Военные эксперты считают, что радикалам до сих пор удается сохранять контроль над Джобаром благодаря системе подземных туннелей, а также линиям снабжения. Один из важнейших путей поставок пролегает через квартал Айн-Тарма. Именно поэтому для того, чтобы изолировать Джобар, необходимо перекрыть данную дорогу.

Провинция Алеппо

Турецкие войска совместно с боевиками «свободной армии» продолжают вести артиллерийские обстрелы опорных пунктов Сирийских демократических сил**** (SDF) вблизи населенного пункта Шейх Исса на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник в Twitter (SyriaPressorg1), подконтрольный вооруженной оппозиции. Кроме того, протурецкие радикалы открыли огонь по позициям курдских формирований в районе города Тель-Рифаат. О потерях со стороны «демократической армии» не сообщается.

Напомним, радикалы пытаются прорваться к подразделениям Сирийской свободной армии (ССА), дислоцирующимся в провинции Идлиб.

Провинция Дейр эз-Зор

Российские ВВС продолжают проводить бомбардировки укрепленных пунктов террористов «Исламского государства»* в окрестностях Дейр эз-Зора, нанося тяжелый урон обороне боевиков. По словам местного источника AMN, военные самолеты ВКС РФ провели еще несколько воздушных атак на окраинах районов Хувейка и Аль-Багилия, а также вблизи городской авиабазы. Сведения об итогах боевых вылетов в данный момент формируются.

Западная коалиция тем временем интенсифицировала удары по городу Абу Кемаль, расположенному недалеко от границы с Ираком. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Провинция Даръа

Согласно информации новостного портала Masar Press Agency, боевики Сирийской свободной армии (ССА) начали новую атаку на позиции террористов формирования ИГИЛ «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части провинции Даръа. Военная операция получила название «Аль-Саф Аль-Вахед», передает военный источник в социальной сети Twitter (sayed_ridha). В данный момент бои разворачиваются в районе лагеря для беженцев Аль-Ярмук.

Напомним, ранее террористы ИГ предприняли попытку наступления на опорные пункты «Тахрир Аш-Шам» близ города Хейт, однако продвинуться на данном направлении боевикам ИГ не удалось. Кроме того, террористическая группировка понесла значительные потери в живой силе и военной технике.

Провинция Хама

Российские военные самолеты провели бомбардировки опорных пунктов террористов «Исламского государства» в районе городов Абу Ханая и Акербат на востоке Хамы, передает военный источник на своей странице в Twitter (alefyaa2). В результате точного авиаудара был уничтожен крупный склад боеприпасов ИГИЛ.

Между тем в ответ на недавние ракетные удары со стороны исламистов, артиллерия проправительственных подразделений открыла огонь по укрепрайонам боевиков вблизи населенного пункта Талаф к юго-западу от административного центра региона, сообщает оппозиционный новостной портал Masar Press Agency. Напомним, на южных окраинах провинции располагается анклав вооруженной оппозиции. Несмотря на то, что данные территории входят в одну из зон деэскалации, боевики регулярно нарушают режим перемирия, вследствие чего союзные САА войска вынуждены вести ответные обстрелы позиций исламистов.

Провинция Хасака

Курдские службы федеральной полиции задержали нескольких сирийских военнослужащих в провинции Хасака, сообщает местный источник информагентства Al Masdar News. Солдаты Сирийской арабской армии (САА) выехали из города Аль-Камышлы, находящегося под контролем правительственных сил, в столицу провинции. Они были задержаны курдскими полицейскими в районе высоты Таль Барак. Фахд Усман Аль-Джаду, один из арестованных, является служащим батальона военной разведки сирийский войск, передает Twitter-канал (IvanSidorenko1).

Ранее Сирийская демократическая армия (SDF) также требовала, чтобы сирийские подразделения покинули занимаемые ими территории в северной части провинции и вблизи административного центра региона. Тем не менее конфликт был урегулирован. Что послужило причиной нынешнего инцидента на данный момент неизвестно.

Ирак

Подразделения иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби» отразили масштабное наступление отрядов «Исламского государства» вблизи сирийско-иракской границы в районе населенного пункта Таль Саффук. ИГИЛовцы атаковали сразу с нескольких направлений. Как сообщает информационный портал Al Masdar News, террористы понесли потери в живой силе и военной технике. Несколько транспортных средств боевиков были уничтожены в результате удара ополченцев-шиитов из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Кроме того, были ликвидированы более сотни радикалов ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)