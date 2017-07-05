Грызлов: Полного прекращения огня в Донбассе не произошло

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Минск, 5 июля. В Донбассе продолжаются боевые действия и обстрелы, несмотря на «хлебное перемирие» которое было объявлено 24 июня. Об этом по итогам заседания Контактной группы в Минске заявил полпред России Борис Грызлов.

«Мы зафиксировали, что полного прекращения огня не произошло. Однако количество случаев применения оружия существенно снизилось. Особенно это касается прицельной стрельбы и применения запрещенного Минскими соглашениями оружия», — отметил Грызлов.

Он также добавил, что наблюдатели ОБСЕ фиксируют случаи умышленных обстрелов, что вызывает серьезнейшее беспокойство.

Грызлов призвал обе стороны конфликта не обвинять друг друга в проблемах, которые связаны с отсутствием дисциплины в подразделениях на передовой.