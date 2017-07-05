Польша против Бандеры: Роман Носиков об открытии второго фронта против Украины

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«Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете», — заявил, обращаясь к официальному Киеву, польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский.

Посол Украины в Польше, не господин и не товарищ Маркиян Лубкивский, очень сильно расстроился и ответил в том духе, что это же предательство какое-то. Это, заявил Лубкивский, практически как открыть второй антиукраинский фронт в тот момент, когда Украина сражается с российским агрессором.

Похоже, посол Украины и правда очень расстроен. Он, возможно, искренне не понимает, как же Польша могла так поступить с Украиной. За что Польша обижает Украину?

Вот это и обсудим.

Привилегия общения с Россией

Почему же Польша вдруг разглядела на Украине бандеровщину? Рука Кремля что-то ей прищемила, что ли?

Да нет. Польша в полном порядке — там на днях был даже принят закон о сносе памятников советским солдатам-освободителям.

Напомню, кстати, что воинские захоронения защищаются международным правом. То есть это не просто подлость, а еще и потеря лица. Но проблема с Польшей в том, что никакое лицо от подлости в отношении русских или от нарушения международного права она терять не думает. Лицо остается там же, на месте. И да — оно вот такое.

Вероятно, о том же подумал и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, предложивший из-за этой подлости разорвать дипломатические связи с Польшей и отозвать из страны российского посла.

«Мы должны к концу дня принять обращение в отношении того закона, который принял польский Сейм, — заявил коммунист. — В нашем обращении должно быть предусмотрено сегодня же к вечеру разорвать дипломатические связи, отозвать своего посла, польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть».

Что тут следует заметить?

Наказывать людей, занимающихся бизнесом с польскими контрагентами, полагаю совершенно излишним. И вообще, поляки крайне редко заслуживают тех же слов и поступков, которые заслуживают их власти.

Это, к слову, очередной «звоночек» про демократию в современном мире. Понятия не имею, какое правительство получили бы поляки, если бы от них это действительно зависело, но уверен, что не такое вот. Нынешнего польского правительства вообще никто на свете не заслуживает. В Африке до сих пор, конечно, встречаются гробокопатели, но они просто верят в магию, и их никто не выбирает в парламент.

А вот отказаться от общения с людьми, которые побеспокоили наш Бессмертный Полк, — это вопрос не столько политики, сколько гигиены. Конечно, политика — трудная работа, в которой не место брезгливым людям. Но, наверное, возможность общения с Россией все же чего-то стоит и должна цениться. Если она пока кем-то не ценится — это хороший повод напомнить о цене.

Никчемные

Однако мы отвлеклись. Итак, в чем же причина того, что Польша вдруг предает Украину? И вообще, поможет ли Киеву его решительный отказ от культа Бандеры, Шухевича и УПА* (экстремистская организация, запрещенная в РФ)?

Конечно, не поможет. Все дело в том, что Польша всегда знала о бандеровцах на Украине. Потому что эти самые бандеровцы получали деньги от Польши, обучались специалистами из Польши и на территории Польши.

Но все это стоило того, чтобы смотреть на вещи правильным польским взглядом. Бандеровцы должны были устроить на Украине нацистский переворот, подавить русских, оторвать Украину от России, ввести Украину в НАТО, сделать Украину колонией Запада (то есть и Польши тоже), дать Западу базу в Крыму, вышвырнуть из Крыма москалей и показать всему миру, что русских убивать легко и весело.

Ради этого Варшава готова была терпеть украинский нацизм, бандеровщину, да что угодно! Лишь бы дело делалось — москали умирали, отступали, а влияние Польши росло.

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А что по факту натворили украинские бандеровцы? Они сделали то же, что делали всегда — обделались на всех фронтах.

Крым наш. Базы НАТО в нем нет. Донбасс не покорен и не зачищен. Государственная система на Украине не построена. Экономика — на нуле. Где основания для того, чтобы Варшава продолжала закрывать глаза на бандеровщину? Их нет.

Украинские бандеровцы опять оказались неудачниками. Никчемными холопами, которые ничего не могут. Не способны ни на что.

Из Крыма их выкинули. В Донбассе их побили презираемые ими шахтеры. Польша-то отлично знает, что никаких регулярных российских войск в Донбассе нет.

Оказалось, бандеровцы пригодны только на то, чтобы сортиры в Польше мыть. А раз так — значит надо указать холопу на его место.

И Бандера отлично подходит для этого. Он тем более хорошо подходит потому, что это подло. Ведь Польша тоже причастна к возрождению культа Бандеры на Украине. А значит попрекать этим Украину — подло.

Но это хорошо показывает, где чье место. И входит ли Украина в список понятий, по отношению к которым у Польши есть мораль.

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При этом особое удовольствие (это уже не про дело, это про удовольствие) польским политикам доставляет то, что они-то понимают: украинцы — это русские. Это часть сильного великого народа. И та подлость, грязь, безумие, унижение, рабство, в которые украинцев удалось загнать, — это для них знак, что так можно и со всеми остальными.

То есть с нами.

Ну, насчет нас мы еще посмотрим. А «небратьев» можно поздравить: редко кому удается при жизни стать пособием.

* Организация запрещена на территории РФ.